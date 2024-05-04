كاتدرائية جميع القديسين تتزين احتفالاً بعيد القيامة المجيد

تزينت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، بالأضواء احتفالاً بعيد القيامة المجيد قبل ساعات من بدء القداس، الذي يترأسه الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية.

ومن المنتظر أن تبدأ صلوات قداس عيد القيامة المجيد في الثامنة مساء اليوم، بعد ما تدق أجراس الكاتدرائية لتعلن بدء الصلوات، وقد وفرت الكنيسة تقنية التصوير بزاوية 360 درجة، ليذاع قداس العيد على قناة يوتيوب الخاصة بالكنيسة الأسقفية بمصر، بالإضافة إلى توفير ترجمة لغة الإشارة للصم وضعاف السمع بالقداس.

الجدير بالذكر، أن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 للكنيسة الأسقفية حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول هي «مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، أريتريا، إثيوبيا، جيبوتي، الصومال، تشاد، موريتانيا»، ويترأس هذا الإقليم الدكتور سامي فوزي.

وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815م، ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الإسكندرية عام 1839م، عندما منح محمد علي باشا والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كاتدرائية القديس مرقس الأسقفية.