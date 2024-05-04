تحذير لأصحاب المخابز السياحية غير الملتزمة بخفض سعر الرغيف.. العقوبة تصل للحبس

قال خالد فكري، سكرتير شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الفترة الحالية تشهد ثباتا كبيرا في أسعار الدقيق بكل الأسواق، حيث تحرر وزارة التموين والجهات المعنية خلال الفترة الحالية محاضر ضد المخابز السياحية غير الملتزمة بقرار خفض سعر الدقيق، وبيع العيش بالسعر المعروف عليه في شهر رمضان.

فكري: سعر رغيف 80 جراما 1.5 جنيه للجمهور

وأضاف «فكري» في تصريح لـ«الوطن»، أن آخر اجتماع ترأسه الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، وبحضور أصحاب المخابز اتفقوا فيه على الالتزام بأسعار وموازين مُحددة لرغيف الخبز، حيث تراوح سعر رغيف 80 جراما 1.5 جنيه للجمهور، فيما يباع الرغيف وزن 40 جراما بـ75 قرشا، ويُباع رغيف «سنداوتش المطاعم» وزن 25 جراما للجمهور بـ50 قرشا فقط لا غير.

تراجع جديد في سعر طن الدقيق

وأوضح سكرتير شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن انخفاض أسعار الدقيق في الأسواق مرهون بتراجع سعر الدولار في البنوك، وبالتالي فسينخفض سعر الدقيق بالأسواق المصرية، مشيرا إلى أن سعر الدقيق المستخدم بإنتاج الخبز السياحي إنتاج مطاحن الخطاب سجل هبوطا من 21250 جنيه ليسجل 18500 جنيه، بينما سجل سعر طن الدقيق الشعبي مبلغ الـ 16 ألف و600 جنيه حاليا.

وأكد أن الانخفاضات المتتالية التي شهدها أسعار الدقيق في الأسواق وصلت لـ 35% في سعر الدقيق عالي الجودة، بينما هبط سعر الدقيق الشعبي في حدود الـ8 و9%.