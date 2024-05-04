صعود أصحاب الجياد وهبوط المعمورة والعامرية بدوري القسم الثالث بالإسكندرية

انتهت مباريات الجولة الـ26 والأخيرة لدوري القسم الثالث للمجموعة الحادية عشر التى تنظمها منطقة الإسكندرية لكرة القدم بإشراف الكابتن عامر حسين المشرف العام على المسابقات باتحاد الكرة، والعميد صبحي الصاوي رئيس لجنة مسابقات القسم الثالث، والكابتن حسن إسماعيل المدير التنفيذي، ومقرر اللجنة، وبنهاية مباريات الأسبوع الأخير تم تحديد الفريق الصاعد لدوري القسم الثاني، والفريقين الهابطين للقسم الرابع.

نتائج المباريات

وجاءت نتائج مباريات الأسبوع الأخير وجولة الحسم لتحديد الصاعدين لدوري القسم الثاني، والهابطين لدوري القسم الرابع، حيث لقى مركز شباب الدلنجات هزيمة ثقيلة من مركز شباب إيتاي البارود بثلاثية نظيفة، وفاز فريق أصحاب الجياد على نظيره المنتزه بهدف نظيف، وفى مواجهة فريق الترام مع نظيره مركز شباب أبو المطامير، فاز الترام 2/3.

وفي لقاء مركز شباب المعمورة مع نظيره مركز شباب أبو حمص انتهت بفوز أبوحمص بهدف نظيف، وفاز مركز شباب كفر بولين على نظيره مركز شباب العامرية بهدف نظيف، وتلقة فريق مياه البحيرة هزيمة من نظيره بدر 1/3

صعود وهبوط

وأعلنت منطقة الإسكندرية لكرة القدم رسمياً صعود فريق نادى أصحاب الجياد لدوري القسم الثاني، فيما أعلنت هبوط مركز شباب المعمورة ونهضة العامرية الذي كان قد أعلن انسحابه من بداية الدور الثاني، وجاء جدول ترتيب فرق المجموعة 11 من دوري القسم الثالث بعد نهاية الجولة الأخيرة كالتالي