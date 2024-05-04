بالألحان والترانيم.. كنائس الفيوم تحتفل بعيد القيامة المجيد

احتفل آلاف الأقباط من محافظة الفيوم، بعيد القيامة المجيد، مساء اليوم السبت، وذلك وسط انتشار أمني مكثف، إذ جرى إغلاق الطرق المؤدية من وإلى الكنائس، ورفع السيارات المحيطة بها، وذلك لتأمين الاحتفالات، وتيسير تحركات الأقباط، فيما انتشر أفراد الكشافة الكنسية لتنظيم دخول المصلين، والمهنئين من المسلمين أيضًا، إلى الكنائس.

وترأس الأنبا إبرام، مطران ورئيس أديرة الفيوم، قداس العيد، قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالفيوم، مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم، وذلك بحضور لفيف من القمامصة، والقسوس، والشمامسة، والمئات من المسيحيين.

وفد الأزهر يقدّم التهنئة للأقباط

وقدّم وفد من الأزهر الشريف، التهنئة للأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، كما شاركوهم احتفالاتهم، بحضور عدد من المسؤولين، ونواب مجلسي الشيوخ والنواب، ورجال الأوقاف، وممثلين عن النقابات المهنية، والأحزاب السياسية، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

الأنبا إبرام يشكر المهنئين

ووجه الأنبا إبرام، الشكر للحضور على حرصهم على تهنئة إخوتهم الأقباط بعيد القيامة المجيد، فيما شهد القداس، تمثيلية القيامة المجيدة، بالإضافة إلى الألحان والترانيم الخاصة بعيد القيامة.

يشار إلى أنّ رجال لجنة النظام الكنسية، تولوا مسؤولية تنظيم حركة المصلين داخل الكنيسة، بمساعدة شباب الكشافة الكنسية، فيما تزينت الكنيسة بالستائر البيضاء المرسوم عليها صورة قيامة السيد المسيح، ابتهاجًا بحلول عيد القيامة المجيد.