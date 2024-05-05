عاجل.. ظاهرة جوية تتعرض لها البلاد اليوم.. كيف تتعامل معها؟

انخفاض في درجات الحرارة اليوم، تشهده البلاد بسبب الظواهر الجوية من سقوط الأمطار واضطراب الملاحة البحرية وسرعة الرياح، الأمر الذي أثار عددًا من التساؤلات حول كيفية التعامل مع الطقس، خاصةً أن حالة الجو قد يكون لها تأثيرات سلبية على بعض الفئات.

ظاهرة جوية اليوم

البلاد تتعرض لمنخفض جوي في طبقات الجو، يعمل على تشكيل السحب خلال ساعات النهار، وفقًا لما قاله الدكتور محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وخلال ساعات الليل تكون الأجواء مائلة للبرودة، ونشاط للرياح تتسبب في هبوب الرمال والأتربة على بعض المناطق، لذلك يجب الحفاظ على الصحة.

حالة الطقس اليوم

تنخفض درجات الحرارة بمعدل درجة أو درجتين.

الدرجة العظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية.

في ساعات الليل الأجواء مائلة للبرودة.

وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية يصاحبها نشاط رياح.

هبوب الرمال والأتربة على المناطق الداخلية للجمهورية.

المنخفض الجوي يعمل على تكاثر السحب على شمال الجمهورية، وربما تمتد إلى القاهرة الكبرى.

التعامل مع الظاهرة الجوية

وكشف «القياتي» عن كيفية تعامل المواطنين مع هذه الظاهرة الجوية التي تتعرض لها البلاد:

يجب ارتداء الملابس الثقيلة عند الخروج خلال ساعات الليل.

عدم الخروج من المنزل بسبب الرمال المثيرة للأتربة، خاصةً لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية والجهاز التنفسي.

وقدم مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في حديثه لـ«الوطن»، روشتة من أجل التعامل مع التقلبات الجوية، للحفاظ على الصحة: