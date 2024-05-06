هل يأخذ المستحقون المعاش حال وجود مديونية على المؤمن عليه؟

يستحق المعاش عن الشخص المؤمن عليه، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، لبعض الأشخاص، سواء الأبناء أو الزوجة، لكن في حالة كان صاحب المعاش عليه مديونية ولم يُسددها قبل وفاته، هل يصرف أم لا؟.

هل يتم سداد المديونية من عدمه؟

وفي حالة وجود مديونية مُستحقة على الشخص المؤمن عليه قبل وفاته، هل يصرف المستحقين المعاش أم يجب سداد المديونية أولا، ووفقا لنص القانون، فإنه يجري اتخاذ عدد من الإجراءات.

وفقاً لأحكام المادتين (133، 139) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 في حالة وجود مديونية مستحقة على المؤمن عليه قبل وفاته، يتخذ بشأنه الإجراءات الآتية:

بالنسبة للمؤمن عليه من فئة العاملين لدى الغير

- يتم خصم المبالغ المستحقة على المؤمن عليه من إجمالي الحقوق التأمينية للمستفيدين، تقسم بينهم بنسبة ما يصرف لكل منهم، وفي حالة عدم كفايتها يجري الخصم من المعاش الشهري، بما لا يجاوز 25% منه.

* بالنسبة للمؤمن عليه من فئة أصحاب الأعمال ومن في حكمهم وفئة العاملين المصريين في الخارج وفئة العمالة غير المنتظمة.

- لا تصرف الحقوق التأمينية للمستحقين عن المؤمن عليه، إلا بعد أداء كامل المديونية المستحقة على الأخير.