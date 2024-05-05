DMC تحيي ذكرى ميلاد المخرج حسام الدين مصطفى (فيديو)

بمناسبة ذكرى ميلاد المخرج الراحل حسام الدين مصطفى، خصصت قناة DMC تقريرًا خاصًا احتفى بمسيرته الحافلة وإنجازاته السينمائية والتلفزيونية.

وجاء في التقرير، أن الراحل من مواليد حي السيدة زينب بالقاهرة في 5 مايو 1926، تخرج في المعهد العالي للسينما سنة 1950، ثم سافر إلى الولايات المتحدة لدراسة الإخراج على يد أكبر مخرجي هوليود، وعاد إلى القاهرة سنة 1956 وبرع في أفلام الأكشن، وفي رصيده 100 فيلم منذ عام 1956 وإلى 1994، ،ورحل في 22 فبراير عام 2000 عن عمر يناهز 74 عامًا.

ومن أشهر أفلام المخرج الراحل «الباطنية، والرصاصة لا تزال في جيبي، والنظارة السوداء، والأخوة الأعداء، والظالم والمظلوم»، أما المسلسلات «الفرسان، والإمام أبو حنيفة النعمان، والأبطال، وعصر الأئمة، ونسر الشرق، والإمام إبن حزم».