«حياة كريمة» تشارك الأقباط فرحتهم بعيد القيامة في الغربية (صور)

شاركت مؤسسة حياة كريمة بالغربية الإخوة الأقباط فرحتهم بعيد القيامة المجيد، وذلك بكنيسة الشهيدة رفقة وأولادها الخمسة في قرية سنباط بمركز زفتى، أحد المراكز التي تشهد أعمال مبادرة حياة كريمة.

توزيع الحلوى على الأطفال

وحرص متطوعو حياة كريمة على توزيع الشيكولاتة والبلالين على الأطفال بكنيسة الشهيدة رفقة وأولادها الخمسة، إلى جانب عمل رسومات على وجوه الأطفال، في إطار احتفالات الكنيسة بعيد القيامة المجيد ومشاركة الأطفال فرحتهم.

فقرات غنائية وثقافية على مسرح الكنيسة

كما شاركت مؤسسة حياة كريمة في الفقرات الفنية والغنائية والثقافية في مسرح الكنيسة الذي شهد العديد من العروض الغنائية والاستعراضية التي رسمت البهجة والسرور على وجوه الأطفال.

الأعياد فرصة للتواصل والتقارب

وقالت الدكتورة زينب سامي منسق حياة كريمة بالغربية، إن مؤسسة حياة كريمة كانت حريصة على مشاركة الإخوة الأقباط فرحتهم في عيدهم، وتقديم التهنئة لهم، مشيرة أن الأعياد فرصة للتواصل والتقارب، خاصة أن المناسبات الدينية والوطنية تعكس صورة عظيمة تحمل أسمى معاني التلاحم والتكاتف بين أبناء الوطن.

الوحدة الوطنية شعار كل المصريين

وقال القمص يوسف ناشد، كاهن كنيسة الشهيدة رفقة وأولادها الخميسة، إن عيد القيامة هو عيد المصريين كلهم، والوحدة الوطنية شعار المصريين جميعا، موجها الشكر لمؤسسة حياة كريمة بالغربية وجميع أهل قرية سنباط على مشاركتهم في الاحتفال وتقديم التهنئة بعيد القيامة.

وحرص أهل قرية سنباط على مشاركتهم الإخوة الأقباط فرحتهم بعيد القيامة، مؤكدين أن أهل القربة نسيج واحد، ويحتفلون بالأعياد الإسلامية أو المسيحية سويا، لأن العيد في القرية هو عيد المصريين جميعا.