«المتحدة» تعرض فيلما نادرا لنجيب محفوظ في جناح مصر بمعرض أبوظبي للكتاب

شهد جناح مصر في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخته الـ33، والذي تشارك فيه مصر كضيف شرف، عرض الفيلم الوثائقي النادر «عالم نجيب محفوظ».

والفيلم ثمرة تعاون بين وزارة الثقافة وقطاع الوثائقيات في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويُقدم لمحة عن مسيرة نجيب محفوظ، رائد الرواية العربية الحائز على جائزة نوبل للآداب، من خلال لقاء حصري يجمعه بالأديب جمال الغيطاني في شوارع الجمالية والقاهرة التاريخية.

الفيلم يستعرض أبرز محطات نجيب محفوظ

ويستعرض الفيلم أبرز محطات نجيب محفوظ، بدءًا من نشأته في حي الجمالية العريق، مروراً بمسيرته الأدبية الحافلة بالإنجازات، وصولاً إلى حصوله على جائزة نوبل للآداب عام 1988، كأول أديب عربي ينال هذا الشرف العظيم.

ويُعدّ الفيلم وثيقة هامة تُثري الساحة الثقافية العربية، وتُتيح للأجيال الجديدة التعرف عن كثب على مسيرة أحد أهم روّاد الأدب العربي، الذي جسّد في أعماله الواقع المصري بعمق وإبداع.