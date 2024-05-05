إزالة 20 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها.

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية

وأشار محافظ الشرقية إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بإزالة 20 تعديا بمساحة 3231 متر مباني، و9 حالات تعد بمساحة 19 فدانا و4 قراريط و8 أسهم على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

تطبيق القانون على المخالفين

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة بأجهزتها لن تدخر جهدا في تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي دون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها، وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية، حيث تمثل الزراعة مصدرا أساسيا لتوفير الغذاء لجميع المواطنين وموردا رئيسيا من موارد الدولة.