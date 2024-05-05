نائب عن تأسيس اتحاد القبائل: تجديد للعهد في الاصطفاف خلف القيادة السياسية

أكد هاني العسال عضو مجلس الشيوخ، أنّ تأسيس اتحاد القبائل العربية يؤكّد وحدة وصلابة نسيج الشعب المصري وتمسكه الاصطفاف خلف قيادته السياسية بكامل طوائفه في ظل المخاطر الإقليمية الراهنة، مشيرا أن هذا الكيان سيكون ذراعا مهما للدولة في توحيد القبائل العربية على قاعدة ثوابت الدولة الوطنية والعمل على أجل حمايتها من أي مؤامرات تستهدف النيل منها.

وأضاف العسال أن اتحاد القبائل العربية سيندرج تحت بنود القانون والدستور المصري، وسيكون كيان مؤسسي بشكل منظم تابع لقانون الجمعيات الأهلية، ويقدم عملا تنمويا في المجتمع وسط أكثر من 20 كيانا قبليا، معتبرا أنه يأتي امتداد للدور الوطني والتاريخي الذي قامت به سيناء من أجل مساندة الدولة والتعاون مع القيادة السياسية في مواجهة الإرهاب وتطهير أرض الفيروز من عناصره.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أنها تعد رسالة مهمة للداخل والخارج بأن المصريين يدا واحدة في وجه أي خطر يهدد سلامة الوطن وأمنه وأن الجميع على قلب رجل واحد في التصدي لأي محاولات فاشلة تستهدف زعزعة الاستقرار أو تفتيت وحدة الوطن.

وأشار إلى أن تجاوز عضوية الاتحاد الـ10 آلاف خلال يومين فقط أكبر دليل على وعي الشعب المصري والإيمان بأهمية دوره في دعم مؤسسات الدولة وتأكيد تماسك جميع أطرافها وأطيافها خلف القيادة السياسية لتولي مسيرة التنمية والإعمار، وحفظ سيناء من أي مخططات إرهابية خبيثة.