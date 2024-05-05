قصب باللبن والموز.. أحدث تقاليع المشروب الرسمي للصيف في الدقهلية

سعيًا للتغيير، بدأ محمد فؤاد ابن محافظة الدقهلية في إضافة نكهات مختلفة إلى عصير القصب «المشروب الرسمي لفصل الصيف».. وخلال 15 عامًا مضت، أدخل الشاب نكهات مختلفة على عصير القصب الذي يبيعه بمحله البسيط في السنبلاوين.

تقاليع الدقهلية في مشروب الصيف الأساسي

نفذ ابن السنبلاوين أول كوب مختلف منذ أكثر من 15 عامًا، بعد أن جاء إليه شخص سعودي يطلب تناول مشروب «السكلانس»، فكر محمد قليلًا وراح يستخدم أبسط الإمكانيات المتوفرة لديه في المحل وهي اللبن والموز مع عصير القصب.

من هنا جاءت انطلاقة محمد صاحب الـ38 عامًا، ليبدأ في إدخال بعض التجديد على عصير القصب: «كل ما هو جديد أضفته على القصب، عملت قصب بالموز وقصب باللبن، وقصب بعسل النحل والليمون والبرتقال».

نكهات إضافية لعصير القصب بالدقهلية

كل تجربة لعمل ميكس مختلف، كان محمد أول من يتذوقه: «كل طعم جديد بحاول أخرجه لازم أتذوقه قبل ما أعرضه على الزبون، باعتبار أني شخص عادي وبيحب عصير القصب والحمد لله، بعد ما بجربه واعرضه بيجيب نتيجة كبيرة ومرضية».

ولم يقتصر عصير القصب في نكهاته المختلفة على المواطنين للهروب من ارتفاع درجات الحرارة فقط، بل راح يقدم نكهات مختلفة ومخصصة للرياضيين، بإضافة الشوفان، واللبن والقصب «مشروب طاقة متكامل».

ويستمر محمد في تقاليعه المختلفة على مشروب عصير القصب، إذ يسعى من أجل إدخال نكهة المانجا والكيوي في العصير: «حاليًا بفكر وبجرب إزاي أدخل المانجا مع القصب والكيوي، باعتبار أن المانجا مشروب أساسي في الصيف ومحبوب والكيوي كذلك».

ويسعى محمد لجذب انتباه المواطنين بنكهات مختلفة مضافة إلى عصير القصب: «الفكرة غير مقتصرة على عصير القصب، وأبحث عن كل جديد، الروتين ممل والناس مع الوقت بتحب التغيير وبتسعى لعمل نكهة مختلفة ومميزة، الحياة بنعيشها مرة واحدة بس، فلازم نجازف ونجرب كل جديد، يمكن يطلع حلو ويعجب الكل».