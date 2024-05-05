خطوات إضافة أقوالك إلى محضر الشرطة بعد تحريره.. اعرفها

محاضر الشرطة هي أول درجة في الخصومة خلال النزاع بين الأشخاص، فيقوم الشاكي بتحرير محضر أمام قسم الشرطة يثبت الواقعة، وفي خضم المشكلة قد يغفل بعض التفاصيل في أثناء تحرير المحضر، فكيف يستطيع الشاكي أن يُضيف أقوالًا بعد تحرير المحضر وقبل الحكم في القضية أمام المحكمة؟

لتوضيح ذلك، تواصلت «الوطن» مع أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، لبيان كيفية التصرف في هذه الحالة.

إضافة الأقوال أمام النيابة المختصة

قال «محفوظ» إنه يمكن لأي شخص حرر محاضر أيًا كان نوعها أن يضيف أقواله لاحقًا، وذلك فور تصدير المحضر من قسم الشرطة إلى النيابة المختصة، وقبل أن يصدر قرار النيابة.

تقديم طلب للنيابة المختصة

وأضاف في تصريحات لـ «الوطن»، أنه يجب على محرر المحضر تقديم طلب للنيابة المختصة باستيفاء المحضر، وإضافة أقوال في المحضر وهنا يمكن للشاكي أن يضيف أقوالا أو شهودًا أو مستندات مثل تسجيل فيديو أو تسجيل صوتي يسهم في تحسين موقفة في القضية لاحقًا.