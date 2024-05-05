الترجي يتلقى صدمة جديدة قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تلقى فريق الترجي التونسي، صدمة قوية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل مواجهته المرتقبة أمام الأهلي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد الكشف عن وجود غياب عدد جديد من اللاعبين عن مباريات الفريق في الفترة الحالية بسبب الإصابة.

صدمة قوية للترجي قبل مواجهة الأهلي

وجاء الصدمة فور الإعلان عن غياب حسام تقا، لاعب وسط الفريق، عن مباراة الفريق الجارية حاليًا أمام الملعب في دورة التتويج بلقب الدوري التونسي، وذلك رغم التقارير التي أكدت جاهزيته لخوض المباراة، في إطار الاستعدادات للأهلي.

وكانت تقارير صحفية تونسية أكدت أن حسام تقا، جاهز للمشاركة في مباراة الملعب التونسي رغم تعرضه للإصابة كدمة، إلا أن التشكيل صدم الفريق بغياب اللاعب قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا ويهدد مشاركته في لقاء الفريقين.

وشهد تشكيل الترجي أيضًا، غياب محمد أمين بن حميدة، الظهير الأيسر للفريق التونسي، وذلك بسبب إصابته عضلية، وهو اللاعب الذي تأكد غيابه بشكل كبير عن مواجهة الفريق في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي نظيره الأهلي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ستاد رادس، يوم 18 مايو الجاري، على أن يحل ضيفًا على الأهلي بالإياب يوم 25 من الشهر نفسه، على ستاد القاهرة الدولي.