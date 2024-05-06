رابط نتيجة الصفين الرابع والخامس الأزهري.. اعرف الخطوات

يستعد طلاب الصفين الرابع والخامس الأزهري لإعلان نتيجة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال الأيام المقبلة، بعدما انتهوا من أداء الامتحانات خلال شهر أبريل الماضي، وخلال السطور التالية نستعرض طريقة ورابط نتيجة الصفين الرابع والخامس الأزهري.

موعد نتيجة الصف الرابع والخامس الأزهري 2024

وأوضح مصدر مسؤول في قطاع المعاهد الأزهرية لـ«الوطن»، أنه يجرى حاليا الانتهاء من أعمال كنترولات التصحيح والمراجعة النهائية لنتيجة امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي، ومن المتوقع أن تعلن النتيجة نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل، وذلك عبر البوابة الرسمية للمعاهد الأزهرية.

طريقة الحصول على نتيجة سنوات النقل الابتدائية الأزهرية 2024

يمكن لطلاب الصفين الرابع والخامس الأزهري الحصول على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني من خلال عدة خطوات بسيطة تبدأ بالدخول على بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، ويستكمل الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: يقوم الطالب بالضغط على أولياء الأمور.

الخطوة الثالثة: يقوم الطالب بالضغط على نتائج الامتحانات.

الخطوة الرابعة: يقوم الطالب باختيار نتيجة صفوف النقل الابتدائية الأزهرية 2024.

الخطوة الخامسة: يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس، وتحديد المرحلة المقيد بها.

الخطوة السادسة: يقوم الطالب بكتابة المنطقة التابع لها الطالب.

الخطوة السابعة: يقوم الطالب بالضغط على استعلام.

الخطوة الأخيرة: تظهر نتيجة صفوف النقل الابتدائية الأزهرية 2024 الخاصة بالطالب.