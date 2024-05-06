الجارسينا مناسب.. نصائح لاختيار نباتات منزلية «تريند» وتتحمل المساحة الداخلية

النباتات إضافة جميلة ودافئة لأي منزل، فهي تعزز الشعور بالهدوء والاسترخاء، وتُضفي لمسة طبيعية على الديكور، لكن هل تعلم أن بعض النباتات أكثر قدرة على التواجد داخل المنزل من غيرها؟

تقدم مهندسة الديكور ومنسقة النباتات داليا سالم، خلال حوارها مع الإعلامية داليا أشرف في برنامج «8 الصبح» على قناة «DMC» بعض أسرار اختيار النباتات المناسبة للمنزل، موضحة أنَّ بعض النباتات قد تنتشر بشكلٍ كبيرٍ في فترةٍ زمنيةٍ محددة، ثم يقلّ الطلب عليها. وعندما تنتهي موضتها، يقلّ إنتاجها من قبل المشاتل، كونها تصبح غير مطلوبة.

وليست كلّ النباتات تتحمل العيش داخل المنزل، فداخل المنزل، يتمّ اختيار مجموعةٍ مُنتقاةٍ من قبل خبراء النباتات، تتميز بقوتها وتحملها للعيش في بيئةٍ داخلية، حسب مهندسة الديكور.

نباتات تُناسب الديكور الداخلي للمنزل

وتُرشح مهندسة الديكور بعض أنواع النباتات التي تُناسب الديكور الداخلي، مثل:

- نبات الجارسينيا: يتميز بأوراقه الخضراء الداكنة اللامعة، ويُضفي لمسة أنيقة على أي مساحة.

- نبات جلد النمر: يُعرف بأوراقه المُبرقشة بألوان جذابة، ويُضفي لمسة من الحيوية على ديكور المنزل.

نباتات غير مناسبة للمنزل

تحذر مهندسة الديكور من زراعة بعض النباتات داخل المنزل، مثل نبات الصبار، إذ أنّ طبيعته لا تتحمل العيش في بيئة داخلية، مشيرة إلى أنَّه عند اختيار نباتات للمنزل يجب التأكّد من توفير ظروف بيئية مناسبة لها، مثل الإضاءة والري والصرف، مع استشارة خبير في مجال النباتات للحصول على نصائح متخصصة حول أنواع النباتات المُناسبة، مع ضرورة الاعتناء بها بانتظام لضمان نموها وازدهارها.