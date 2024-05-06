الجيش الملكي يبحث عن بطاقة التأهل لربع نهائي كأس المغرب أمام الزمامرة

يلتقي الجيش الملكي مع نهضة الزمامرة على «الملعب البلدي بالقنيطرة»، في دور الـ16 لبطولة كأس العرش «كأس المغرب»، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بعد غد الأربعاء بتوقيت القاهرة.

وفي دور 32 لبطولة كأس العرش المغربي «كأس المغرب»، حقق الجيش الملكي الانتصار على نظيره نهضة بركان، بضربات الترجيح بنتيجة 8-7 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما في لقاء جمع الفريقين على «الملعب البلدي ببركان».

فوز الزمامرة على شباب بن جرير

وفي المقابل، وصل فريق نهضة الزمامرة، لملاقاة الجيش الملكي في دور16 لبطولة كأس العرش «كأس المغرب»، بتغلبه على نظيره شباب بن جرير بهدف دون رد، بدور 32 للمسابقة في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب «أحمد شكري».

وسيلتقي الفائز من مباراة الجيش الملكي ونهضة الزمامرة، فريق أولمبيك الدشيرة، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرش «كأس المغرب» في 15 مايو الجاري.