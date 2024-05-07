أسعار الدواجن اليوم 7-5-2024 في الأسواق والمحلات

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 7-5-2024، نحو 77 جنيهًا في المزرعة، وتُباع للمستهلك بنحو 87 أو 88 جنيهًا للكيلو، وفقًا للأسعار المعلنة من قبل بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن البيضاء

وشهدت محلات الدواجن البيضاء، تراجع الإقبال على الشراء بسبب دعوات المقاطعة التي بدأت قبل أسبوعين، وساهمت في تراجع الدواجن بقيمة 17 جنيهًا في الكيلو بعدما كانت تباع بـ105 جنيهات للمستهلك، فيما وصلت الأسعار اليوم لـ88 جنيهًا وفق آخر تحديث، بحسب شعبة الدواجن بالغرف التجارية.

أسعار الدواجن البيضاء في بورصة الدواجن

تستعرض «الوطن» أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 7-5-2024 في بورصة الدواجن والأسواق والمحلات، وفق آخر التحديثات المعلنة من جانب بورصة الدواجن اليوم.

سعر الدواجن البلدي اليوم

وشهدت أسعار الدواجن البلدي، ثباتًا سعريًا مسجلة نحو 90 جنيهًا في المزرعة و100 جنيه للمستهلك، زسجل سعر البانيه بين 190 و200 جنيه.

سعر كيلو الأوراك اليوم

سجل سعر صدور الدجاج بين 120 و125 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الأوراك للمستهلك 110 جنيهات.

تراجع سعر كيلو البط البلدي إلى 120 جنيهًا.