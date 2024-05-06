رئيس كتلة الحوار: موقف مصر صلب وواضح بشأن تهجير الشعب الفلسطيني

أكد الدكتور باسل عادل رئيس كتلة الحوار، دور الدولة في حماية الأمن القومي والسعي الدؤوب وراء توحيد الصفوف ولم الشمل واللحمة الداخلية، قائلا إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في أكثر من موضع على تعبير «كتلتنا الوطنية» في تبيان واضح على ضرورة التكتل على وطننا الغالي ومصالحه والوقوف خلفه والدفاع عنه كالبنيان المرصوص.

وأضاف أنّ موقف مصر الواضح والرافض بصلابة لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية، فضلا عن الدور المستحوذ بكثافة على تقديم المساعدات لأهلنا في غزة في صورة وإيثار لا تليق إلا بشعب مصر وقياداتها، والتي تحمل على كتفيها هم القضية الفلسطينية منذ عقود.

وتابع أنّه في ظل هذا الجهد الكبير للدولة تجد هناك من يشكك في صلابة الدور المصري ورسوخ العقيدة ويتخذ من رئاسة المؤتمر القومي العربي ستارا لمقابله الأحزاب العرقية «حزب الله» وهو حزب طائفي شيعي عرقي، كان وسيظل حجر عثرة في طريق الوحدة الوطنية بلبنان، متسائلا: «كيف لحزب ديني مسلح يمتلك جيشا بخلاف جيش الدولة اللبنانية يصبح مثالا يحتذى لقائد المؤتمر القومي العربي ويقابل قياداته ويسطع على شاشات فضائياته؟».

وأكمل أنّه منذ أصبح حزب الله دولة داخل الدولة اللبنانية بحجة مقاومة العدو الصهيوني، أصبح مثالا صارخا للفرقة وهدم الدولة الوطنية، وهو بالمناسبة الحزب المسلح الذي لم يتخذ موقفا جادا منذ 7 أكتوبر 2023 تجاه الكيان المحتل رغم القصف المتوالي لقواعده شخصيا.

وانتقد عادل، بيان التيار الناصري الموحد، قائلا: «حمدين صباحي انتقد اتحاد القبائل العربية في مصر ووصفه بأنّه طائفي وعرقي وقبلي، في نفس الوقت الذي يرى فيه حمدين حزب الله اللبناني العرقي الطائفي بطلا من المقاومة، ما يكشف عن ازدواجية المعايير والالتباس في المواقف السياسية حسب الأهواء».

وأكد أنّ تصدير التيار الناصري نفسه كحركة ثورية وطنية تحافظ على وحدة الدولة القومية لا بد له من مثال وشعار مغاير تماما عن حزب الله، فكم من مبكيات مضحكات تدثر بها التيار الناصري وناصر منها برئ.