«الستات مايعرفوش يكدبوا» يرصد مظاهر احتفال المصريين بشم النسيم

رصد برنامج «الستات لا يعرفن الكذب»، من تقديم الإعلاميتين إيمان عز الدين ومها الصغير، والمذاع على شاشة «سي بي سي»، مظاهر احتفال المصريين بعيد شم النسيم في مختلف محافظات الجمهورية.

مظاهر الاحتفال بشم النسيم في الإسكندرية

قال مراسل البرنامج من محافظة الإسكندرية، إنّ أجواء الاحتفال المصرية رائعة، من خلال زيارة الحدائق والمنتزهات، للاستمتاع بالمناظر الخضراء، وعلى جانب آخر، كان هناك تدفقا للزائرين بحديقة الحيوان، والكورنيش والشواطئ العامة والخاصة.

مظاهر الاحتفال بشم النسيم في القناطر الخيرية

كما ذكر نور إبراهيم مراسل القناطر الخيرية، أنّ الحدائق والمنتزهات فتحت أبوابها في تمام الساعة 6 صباحًا، على أن تغلق أبوابها اليوم في الـ11 مساءً، مؤكدًا أنّ السعادة والبهجة تظهر على وجوه كافة الزائرين.

وأشاد بدور القوات الأمنية المتمثلة في وزارة الداخلية من خلال تأمين البوابات والحدائق للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، إضافة إلى دور وزارة الصحة المحوري في الدفع بـ10 سيارات منها 8 سيارات متمثلة في عيادات ذات تخصصات مختلفة، مثل البطن والنساء والتوليد وغيرها.