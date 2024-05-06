تبدأ غدا.. تسهيلات لتنفيذ إجراءات التصالح على مخالفات البناء بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مواصلة استعدادات المحافظة لتطبيق قانون التصالح الجديد، واستقبال الطلبات بالمراكز التكنولوجية بمدن ومراكز المحافظة، ابتداءً من غداً الثلاثاء، مع تقديم جميع التسهيلات ومساعدة المواطنين لإنهاء إجراءات التصالح سريعًا.

قانون التصالح

وقال محافظ مطروح، في بيان، اليوم: إن قانون التصالح هام وسيساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات، موجهًا بضرورة تيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

تيسير إجراءات التصالح على المواطنين

ووجه محافظ مطروح رؤساء المدن والمراكز التكنولوجية بمراكز المدن، بضرورة تيسير الإجراءات على المواطنين وتقديم الدعم الكامل لهم والرد على كافة الإستفسارات.