يقول الخبراء إن مواليد برج الجدي، لديهم الكثير من الصفات الإيجابية، من أهمها أن لديهم قدرة كبيرة على تحمل المسؤولية، وعندهم جدية عالية في التعامل مع الآخرين.

وتقدم «الوطن» حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 7-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

برج الجدي الثلاثاء 7-5-2024 على الصعيد المهني

ينصحك خبراء الأبراج اليوم على الصعيد المهني، أن تستفيد بقدر الإمكان من خبرات وتجارب الآخرين، وحاول أن تطبقها في عملك حتى تتقدم وترتقي بمستواك المهني، ولا تكتفي بما حققته من إنجازات في الماضي.

برج الجدي الثلاثاء 7-5-2024 على الصعيد العاطفي

أما على الصعيد العاطفي، فينصحك الخبراء أن تبحث عن شريك حياة يتوافق معك في العديد من صفاتك الشخصية، وذلك حتى تشعر بالوفاق معه، وتستمتع معه بالحب الذي تبحث عنه طوال الوقت.