إزالة 18 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالدقهلية.. آخر مرحلة

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن تنفيذ الوحدات المحلية والمراكز والأحياء حملات مكبرة، لإزالة التعديلات ومخالفات البناء، بعدد من المناطق، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة اشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.

حملات إزالة تعديات ومخالفات بناء بالدقهلية

وأكد المحافظ، في بيان، أن الحملات تأتي ضمن أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة، والتي بدأت من 20 أبريل المنقضي، وتستمر حتى 9 مايو الجاري.

وأوضح أنه جرى تنفيذ اليوم عدد 18 قرار إزالة تعدٍ على أرضي أملاك الدولة، بعدد من مراكز ومدن وأحياء المحافظة، ليكون إجمالي ما نُفذ منذ بداية المرحلة الثالثة من الموجة 22 327 قرار إزالة .

وأشار إلى أنه جرى رفع جميع مخلفات الهدم والأنقاض بعد الإزالة وإعادة الأراضي إلى سابق عهدها وزراعتها، مشددًا على أنه «لا يوجد أي تهاون مطلقا مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية أيًا كان موقع ومنصب المتعدي في الدولة».

تنفيذ 18 حالة إزالة تعديات بالدقهلية

وأضاف أن حالات التعديات اليوم جاء منها:

- 16 حالة تعدٍ بالبناء على أملاك الدولة بمساحة 977 متر مربع.

- 2 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 7 أسهم بمراكزي دكرنس ومنية النصر.