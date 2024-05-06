«الأرصاد»: أجواء ربيعية على أغلب الأنحاء الآن.. والقاهرة تسجل 24 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس الآن، حيث تسود أجواء ربيعية ممتعة الآن على أغلب الأنحاء، وتسجل الحرارة الآن في القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية.

حالة الطقس غدًا والظواهر الجوية المتوقعة

وأشارت الأرصاد الجوية إلى حالة الطقس غدا، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب البلاد، بينما يكون مائلاً للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون معتدلاً على جنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن الشبورة المائية تنتشر صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لافتة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، ويصاحبها نشاط على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 7-5-2024

وتسجل درجات الحرارة غدا الثلاثاء، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية ما يي:

- القاهرة والوجه البحري.. العظمى 28 والصغرى 18 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية.. العظمى 24 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب سيناء.. العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- شمال الصعيد العظمى.. 30 والصغرى 16 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد العظمى.. 33 والصغرى 22 درجة مئوية.