«القاهرة الإخبارية»: إطلاق 5 صواريخ من غزة تجاه مستوطنة سديروت كتب: محمد عزالدين 11:37 م | الإثنين 06 مايو 2024 إطلاق صواريخ كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة تجاه سديروت، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: إطلاق صواريخ «الكاتيوشا» على مدينة صفد من الجنوب اللبناني إطلاق 5 صواريخ من الموصل بشمال العراق صوب قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا «القاهرة الإخبارية»: إطلاق 3 صواريخ من لبنان تجاه الجليل الأعلى شمال إسرائيل «القاهرة الإخبارية»: لا مؤشرات على إطلاق صواريخ بالستية إيرانية تجاه إسرائيل التلفزيون الإيراني: إطلاق صواريخ كروز ستصل إلى إسرائيل خلال 12 دقيقة وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان تجاه منطقة الجليل الأعلى إطلاق صواريخ سديروت غزة بقلم محمد عزالدين