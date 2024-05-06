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«القاهرة الإخبارية»: إطلاق 5 صواريخ من غزة تجاه مستوطنة سديروت

كتب:

محمد عزالدين
11:37 م | الإثنين 06 مايو 2024
إطلاق صواريخ

إطلاق صواريخ

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة تجاه سديروت، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

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بقلم محمد عزالدين