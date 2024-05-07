كيفية مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند مجانا

ساعات قليلة ويفتح ملعب «بارك دي برنس» أبوابه، لاستقبال مباراة مهمة تجمع بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان، التي يسعى خلالها الفريقين لحجز تذكرة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فما القنوات المفتوحة التي تنقل مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند مجانا؟.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة بايرن ميونيخ وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

في العاشرة مساء، يبدأ صراع الحسم بين بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز الفريق الأصفر بهدف نظيف، قد يعزز حظوظه في لقاء الإياب، من أجل حمل تذكرة التأهل إلى المباراة النهائية، وملاقاة الفائز من لقاء ريال مدريد وبايرن ميونيخ.

كيفية مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند مجانًا

تنقل مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس، لكن هناك بعض القنوات التي أتاحت الفرصة أمام الجماهير لمشاهدة المباراة بدون تشفير وبشكل مجاني، وذلك عبر القنوات التالية.

قناة Canal + Sport 1 Afrique

التردد: 12530.

عمودي.

معدل الترميز: 30000.

القمر الصناعي: N S S 7.

قناة Canal + Sport 1 Afrique

التردد: 11785.

أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القمر: Eutelsat Sesat W4.

قناة ARENA SPORT

التردد: 11512.

عمودي.

معدل الترميز: 30000.

القمر: Eutelsat.

وتذاع مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند، عبر بي إن سبورتس، بصوت المعلق الرياضي خليل البلوشي، عبر شاشة beIN Sports HD 2، كما تذاع أيضا بتعليق عصام الشوالي عبر شاشة beIN Sports HD 1.

ويتعهد مدرب بوروسيا دورتموند إيدن تريزتش، بتحقيق المستحيل من أجل بلوغ حلم الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب عملاق فرنسا باريس سان جيرمان، لذلك سيحاول تقديم مجهود أكثر من المباراة الماضية.

الحكم: دانيلي أورساتو

مساعد حكم: سيرو كاربوني

مساعد حكم: اليساندرو جيالاتيني

حكم رابع: دافيدي ماسا

حكم فار: ماسيميليانو إيراتي

مساعد فار: باولو فاليري