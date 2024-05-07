نقيب الزراعيين: مشروعات معالجة مياه الصرف نقلة للتنمية في سيناء وغرب الدلتا

انطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لتحلية المياه بمدينة شرم الشيخ، والذي ينظمه مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه، التابع لمركز بحوث الصحراء، بالمشاركة مع المؤتمر اليورومتوسطي لتحلية المياه، بمشاركة واسعة من خبراء وباحثين وشركاء التنمية وكيانات صناعية في مجال التحلية والطاقة، ممثلين لعدد 25 دولة.

التنمية في سيناء وغرب الدلتا

وقال سيد خليفة، نقيب الزراعيين، في تصريحات صحفية علي هامش المؤتمر، إن مشروعات معالجة مياه الصرف الزراعي نقلة للتنمية في سيناء وغرب الدلتا، موضحا أنه يجرى إعادة استخدام 21 مليار متر مكعب سنويا من المياه بتدوير المياه عدة مرات، داخل شبكة المجاري المائية التابعة لوزارة الر، وتخدم احتياجات المشروعات التنموية الزراعية، بالإضافة للمشروعات الكبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي والتى أضافت 4.8 مليار متر مكعب من المياه سنويا، لتصبح القدرة الإجمالية لإعادة الاستخدام في مصر حوالي 26 مليار متر مكعب، في ظل محدودية الموارد المائية المصرية.

تحلية المياه

وأضاف أن المؤتمر يقام تحت عنوان «مستقبل تحلية المياه في مصر والشرق الأوسط»، ويتضمن أحدث المبتكرات في مجال تحلية المياه، ما يعزز الحوار والتعاون العالمي، ويسهم في تحقيق الأمان المائي والبيئي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح نقيب الزراعيين أن مشروع محطة معالجة مياه مصرف المحسمة وسحارة سرابيوم، بمثابة نقلة نوعية كبيرة فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في مصر، لتلبية احتياجات القطاع الزراعي المصري، مشيرا إلى أن هذا المشروع هو باكورة لمشروعات أكبر في ذات المجال، مثل إنشاء محطة بحر البقر التي جرى افتتاحها في 27 سبتمبر 2021 بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يوميا، ومحطة الحمام بغرب الدلتا، والتي جرى الانتهاء منها بالفعل، بطاقة 7.5 مليون متر مكعب يوميا.

مشروع الدلتا الجديدة

ولفت نقيب الزراعيين، إلى أهمية محطة الحمام لمعالجة مياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا، الذي تحقق من خلال تنفيذ هذه المحطة العملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي، بطاقة تصل إلى 7.50 مليون متر مكعب يومياً، لما تمثله هذه المحطة ومشروع الدلتا الجديدة من خطوة كبرى في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الأمن الغذائي في مصر.