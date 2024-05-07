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القبض على متهمين بحوزتهما 5000 قرص مخدر بالقاهرة.. قيمتها 500 ألف جنيه

كتب:

محمد بركات
01:40 م | الثلاثاء 07 مايو 2024
مواد مخدرة

مواد مخدرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن القاهرة، قيام (عنصر إجرامي، له معلومات جنائية)، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وجرى استهداف المتهم وأمكن ضبطه وبرفقته (عاطل) وذلك حال استقلالهما سيارتين بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وبحوزتهما (عدد 5000 قرص مخدر لعقار الترامادول) وبمواجهتهما أقر بحيازتهما للأقراص المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ(500 ألف جنيه تقريبًا).

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