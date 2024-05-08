آخر موعد للتقديم في وظيفة مٌلحق دبلوماسي.. اعرف الشروط

حددت وزارة الخارجية المصرية آخر موعد لتلقى طلبات التقديم على وظيفة ملحق دبلوماسي بوزارة الخارجية، وفق عدد من الضوابط والشروط على أن يجتاز المتقدم الاختبارات المٌحددة.

وطبقا للموقع الرسمي للوزارة يٌتاح التسجيل للتقدم على تعيينات في وظيفة مُلحق دبلوماسي بوزارة الخارجية، اعتبارا من الأحد 14 أبريل حتى الخميس 9 مايو 2024، على ألا يقل عمر المتقدم للامتحان عن 21 عاماً في اليوم الأول لامتحان المسابقة الاثنين 1 يوليو 2024، ولا يزيد عن 27 عاماً في تاريخ اليوم الأول للمسابقة المشار إليه.

اختبارات مسابقة الخارجية

وتتكون المسابقة من عدد من الاختبارات تحريرية وشفوية، إلى جانب اختبارات الحاسب الآلي، واختبار قياس القدرات، وسيكون التعيين وفقا لأسبقية ترتيب درجاتهم بعد حساب النتيجة النهائية للمسابقة.

الامتحان الشفوي:

ويعقد الامتحان التحريري اعتبارا من الاثنين 1 حتى 4 يوليو المقبل، وسيكون الامتحان في اللغة العربية واللغات الأجنبية، ومدة الامتحان 4 ساعات.

إضافة إلى عقد امتحان في القانون الدولي العام والمنظمات الدولية، والعلاقات الاقتصادية الدولية، والعلاقات السياسية الدولية، كما تتضمن مسابقة الوظائف امتحان الحاسب الآلي ويسمح فقط لمن اجتاز الامتحان التحريري تأدية اختبارات الحاسب الآلي والقدرات والشفوي.

طريقة التقديم

وللتقديم والاطلاع على شروط وتفاصيل الوظائف من هنـا