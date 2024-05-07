بشرى للمصابين بالعمى الوراثي.. تجربة مبهرة لتحقيق حلم الإبصار بالعلاج الجيني

حلم الرؤية لأول مرة قد يتحقق بفضل الأبحاث العلمية التي أصبحت تركز على مساعدة الأشخاص الذين حُرموا من البصر، فبعدما اُعلن عن شريحة إلكترونية يتم زراعتها في المخ لتصحيح العيوب الوراثية التي أدت إلى العمى، تمكن فريق بحثي من تطوير علاجٍ جديد يعتمد على تعديل الجينات بما يمكن النور من الوصول إلى العيون المظلمة.

بشرى جديدة لعلاج العمى الوراثي

تجربة مميزة قام بها باحثون في جامعة «Mass Eye and Ear» الأمريكية، استطاعوا من خلالها إثبات أن تحرير الجينات بتقنية «كريسبر» لاضطرابات الشبكية الموروثة أدى إلى تحسين الرؤية لدى المشاركين المصابين بالعمى الوراثي، الأمر الذي يدعم إجراء مزيدٍ من الأبحاث حول العلاجات من ذلك النوع، خاصةً مع سلامة وفعالية التقنية مع المشاركين في التجربة البالغ عددهم 14 شخصاً الذين تم حقنهم بالدواء المبني على تحرير الجينات «كريسبر» مباشرة داخل الجسم، ما يسلط الضوء على فاعليتها في تصحيح العيوب الجينية الكامنة وراء الإعاقة البصرية.

تجربة الرؤية لأول مرة

وبحسب حديث «إريك بيرس» الباحث الرئيسي في الدراسة لموقع «Interesting Engineering»، فالتجربة أظهرت أن العلاج الجيني لفقدان البصر الوراثي يمكن اعتباره مجالاً للبحث المستقبلي لعلاج العمى بشكل نهائي وفعال، واصفاً لحظة تمكن المبحوثين من الرؤية لأول مرة في حياتهم بقوله: «إنه لأمر هام أن نرى مدى سعادتهم عندما تمكنوا أخيرا من رؤية الطعام على أطباقهم».

وتعمل آلية العلاج على حقن جينات «كريسبر» بحيث تصل إلى شبكية العين، وبالتالي يتمكن المريض من استعادة القدرة على إنتاج الجينات والبروتينات اللازمة لعملية الإبصار.

مستقبل علاج الجينات المسؤولة عن فقدان البصر

تم حقن المشاركين في التجربة بحقنة تحرير الجينوم «كريسبر» في عين واحدة من خلال إجراء جراحي دقيق يسمح للجين بإعطاء تعليمات لإنتاج البروتين المشارك في بنية ووظيفة مكونات الخلية العصبية التي تتكون منها شبكية العين، وعند حقن الجين «كريسبر» يصبح من الممكن أن تؤدي الطفرات إلى استعادة القدرة على إنتاج الجين والبروتين المسؤول عن إنتاج الخلايا الحساسة للضوء، ورغم سلامة المبحوثين المصابين بالعمى الوراثي بعد التجربة لم يستطع العلماء تحديد ما إذا كان من المناسب تطبيق هذا العلاج على من فقدوا أبصارهم في مراحل تالية من أعمارهم.