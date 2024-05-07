رئيس البورصة السابق: تثبيت السياسات الضريبية يجذب الاستثمارات الأجنبية

أكد الدكتور عاطف الشريف، رئيس البورصة السابق، أن أفضل طرق لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر هو توفير أراض للمستثمرين مُرّفقة ووكالة تروج للاستثمار.

«الشريف»: يجب الابتعاد عن الروتين الوظيفي

وأشار «الشريف»، خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامي أسامة كمال، على قناة «dmc»، إلى أهمية الابتعاد عن الروتين الوظيفي في التعامل مع الاستثمار، موضحاً أنَّ مصر بها كثير من المغتربين ولابد من تشجيعهم على الاستثمار.

وأكد «الشريف»، أهمية تثبت السياسات التشريعية وخصوصا الضريبية، موضحا «تثبيت السياسة التشريعية والضريبية تمكنا من جذب الاستثمارات الأجنبية، ويجب علينا الاهتمام بالاستثمار على مستوى العالمي ونرى كيف يعطي عائدا ونحاول محاكاته، وأفريقيا أصبحت واجهة تجذب استثمارا أجنبيا بشكل غير عادي، ونحتاج لنموذج ثابت وواضح للتعامل مع المستثمر الأجنبي، خاصة فيما يتعلق بالملف الضريبي وتوفير الأراضي المُرّفقة».