طبيب فلسطيني بغزة: نحاول الهروب من الموت بطائرات «كواد كابتر» الإسرائيلية

أكد الطبيب الفلسطيني محمد أبو لحية، أنه يعمل في قطاع غزة وسط معاناة كبيرة، من نزوح وتشريد وقصف إسرائيلي مستمر على الشوارع والمستشفيات، متابعًا: «كنا نحاول الهروب من طائرات كواد كابتر التي تقنص المدنيين، وهناك الكثير من الحالات التي يُترك فيها الأطباء لإغاثة إنقاذ المصابين».

وأضاف «أبو لحية»، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc»، والمُذاع على شاشة «dmc»، أنه بعد إنقاذ المصابين بمجمع ناصر الطبي جراء القنص الإسرائيلي لعدد من المناطق كان يتحرك بالتعاون مع الطبيبة أميرة العسولي، تحت القصف وإطلاق النيران لإنقاذ آخرين في أماكن اخرى ولم يخيفه إطلاق النار.

وأوضح أن الأحداث توالت بشكل سريع منذ السابع من أكتوبر، وهناك ضغط كبير على الأطباء في فلسطين، مؤكدًا أنه لا مكان آمن في قطاع غزة حتى المستشفيات والمساجد والكنائس لم تسلم من قصف الاحتلال الإسرائيلي.