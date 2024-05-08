حسن الرداد: أهتم بتنوع الأعمال التي أقدمها أكثر من النجاح

قال الفنان حسن الرداد، إنه منذ بدايته الفنية والدراسة في معهد الفنون المسرحية تعلم أنواعا مختلفة من الدراما، مشيرًا إلى أنه يستطيع تقديم أكثر من لون فني مختلف في التمثيل سواء كوميدي أو أكشن، موضحًا أن تقديم الدراما كان يعتمد على التخصص في الماضي، لكنه كان حريصا على أن يقدم أكثر من نوع في الدراما.

وأضاف الرداد، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON»، أنّ شخصيته تحب المزاح والضحك، والمعهد فاده على مستوى التنوع لأنه يقدم أنواعا مختلفة من الدراما: «لقيت نفسي بعمل كذا حاجه ومش شرط اللي دمه خفيف في الحقيقة يعرف يقدم كوميدي».

وتابع الفنان: «قدمت عملا رومانسيا ثم قررت التوقف عنه لأني لا أرغب في تقديم الرومانسي فقط بعيدا عن فكرة ضمان النجاح، وبعمل مخاطرة بتقديم أنواعا مختلفة خاصة في السينما، فالأمر في السينما صعب لارتباطه بالإيرادات».

وأوضح، أنّ بعض نوعيات الأفلام تحصل على إيرادات، وبخاصة الأكشن والكوميدي، لكن ما يجعله يشارك في أي فيلم تحقيق التنوع بين الرومانسي والكوميدي والأكشن، لافتًا إلى أن شخصيته قريبة للأعمال الكوميدية من خلال الهزار والضحك والبساطة.