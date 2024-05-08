لطلاب الثانوية العامة.. ازاى تلم المنهج في شهر؟

وجه الدكتور تامر شوقي أستاذ علم التفس التربوي بجامعة عين شمس والخبير التربوي، نصائح هامة لطلاب الثانوية العامة 2024، لمراجعة المنهج والانتهاء منه خلال شهر وتحقيق درجات مرتفعة، من خلال اتباع بعض الإرشادات النفسية والتربوية، نوضحها في السطور التالية.

نصائح لطلاب الثانوية العامة

- لا تضيع وقتا خلال الفترة المقبلة، واستثمر كل الوقت، وابعد عن هاتفك المحمول.

- ابتعد عن أي توترات وركز على القادم فلم يتبق إلا القليل.

- حاول تنظيم وقتك وابعد عن السهر ونم مبكرا، وابدا مذاكرتك مبكرا بعد الفجر وستجد أن لياقتك الذهنية والجسمية قادرة على استيعاب أكبر قدر من المعلومات.

- ضع جدولا تحدد فيه بوضوح ما لم تقم بمذاكرته وما قمت بمذاكرته فقط دون مراجعة أو راجعته مرة واحدة أو عدة مرات، وأبدا بالدروس التي لم تستذكرها أو تراجعها مع تحديد وقت معين للانتهاء من استذكار كل درس.

- ذاكر الدروس التي تجد صعوبات في التعامل معها وفهمها فترة الصباح، ودع الدروس الأسهل نسبيا في نهاية اليوم.

الاستعانة بمنصة الامتحانات

- لا تراجع الأجزاء التي سبق إتقانها ومراجعتها أكثر من مرة، ووجه هذا الوقت لمراجعة الدروس التي لم تتقنها بعد.

- راجع دروسك من خلال أكثر من طريقة مثل القراءة السريعة للدروس الأبسط، أو بالكتابة للأجزاء الصعبة أو قراءة الملخصات «بعد اتقانك للموضوع الأصلي» أو قراءة الملاحظات التي سجلتها على هامش أوراق مذاكرتك او حل النماذج الامتحانية (يمكنك الاطلاع فقط على حلك السابق لأسئلة كل درس، ولكن لا تضيع فيها وقتا طويلا لأن النماذج الامتحانية تقيس أفكار مركبة أكثر قد تشمل العلاقات بين أكثر من درس)

- استعن بمنصة امتحانات مصر في حل الأسئلة والمراجعة، فهي مليئة بالأسئلة التي يأتي الامتحان على منوالها.

- عند حلك للأسئلة لا تجعل هدفك الإجابة الصحيحة أو الحصول على الدرجة فقط دون فهم؛ بل لا بد أن تفهم الفكرة وراء كل سؤال لأن الامتحانات الجديد تهتم بقياس كيفية تطبيق ما فهمه الطالب من أفكار في حل مسائل جديدة قد لا يكون الطالب رأها من قبل .

- تأكد من الانتهاء ومذاكرة ومراجعة كل المواد خلال عشرة أيام من الآن ليتبقى لديك وقت قبل الامتحانات لمراجعة الأجزاء التي تقع في أخطاء بها بشكل مستمر حتى تتقنها قبل ما تبدأ مراجعات ليلة الامتحان.

- فى حالة وجود دروس من المستحيل مذاكرتها يسبب ضيق الوقت حاول التعرف على طريقة الأسئلة التي تأتي على أجزاء منها وركز على تلك الأجزاء.