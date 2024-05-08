إنشاء فرع لجامعة الشارقة في مصر

تبحث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية إنشاء فرع لجامعة الشارقة داخل مصر، ضمن رؤية الوزارة الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز المرجعية الدولية للجامعات المصرية، وتوفير فرص تعليمية متميزة للطلاب، ودعم مشروعات التنمية الوطنية.

توفير فرص تعليمية مميزة للطلاب المصريين والعرب

وأكد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال لقاء مع وفد جامعة الشارقة، أكّد أهمية إنشاء هذا الفرع، لما سيقدمه من فوائد تشمل تعزيز التعاون الأكاديمي بين البلدين الشقيقين، وتوفير فرص تعليمية مميزة للطلاب المصريين والعرب، وإثراء المشهد الجامعي المصري بتخصصات علمية مبتكرة.

إتاحة الفرصة للطلاب المصريين للدراسة في جامعة مرموقة دون الحاجة للسفر

ولفت وزير التعليم إلى أن فرع جامعة الشارقة في مصر سيسهم في تبادل الخبرات والبحوث بين الجامعتين، وإتاحة الفرصة للطلاب المصريين للدراسة في جامعة مرموقة دون الحاجة للسفر إلى الخارج، وتعزيز مكانة الدولتين على خريطة التعليم العالي الدولي، وجذب المزيد من الطلاب الوافدين للدراسة في مصر.

من جهته، أعرب وفد جامعة الشارقة عن سعادته بهذا التعاون، مؤكّدًا التزام الجامعة بتقديم تعليم عالي متميز يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.