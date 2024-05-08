انتهاء اليوم الأول لامتحانات النقل في الإسكندرية دون شكاوى (صور)

أعلن الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 / 2024، لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والصف الثاني الثانوي والتعليم الفني، اليوم، وفق الجداول المعلنة والمعتمدة من المحافظ.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، عدم تلقي أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم.

وأضاف مدير تعليم الإسكندرية، في بيان رسمي اليوم الأربعاء، أنه تابع سير الامتحان بعدد من مدارس المحافظة، وبدأ جولته التفقدية بمتابعة مدرسة الأنفوشي الثانوية للبنين بإدارة الجمرك، وذلك بحضور روحية أبوغالي، مدير عام الإدارة.

تعليمات الامتحانات في الإسكندرية

وأكّد أبوزيد، توفير الأثاث اللازم وكافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات، ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح، وكذلك دليل اللجان.

كما شدّد على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية، والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية، واتخاذ إجراءات قانونية حازمة، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين.

واستأنف مدير المديرية، جولته التفقدية بمتابعة مدرسة رأس التين الثانوية للبنات، ومجمع الشهداء الرسمي لغات «ابتدائي، إعدادي، ثانوي»، كما وجَّه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس، وتكليف المراحل التعليمية والمتابعة، ومسؤولي الإدارة بمتابعة الامتحانات في نطاق كل إدارة.

تجهيز غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية

وفي سياق متصل، أوضح مدير المديرية، تجهيز غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات، وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمديرية، بالتقارير أولًا بأول، مؤكدًا أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة، من حيث متابعة فتح حجرة الكنترول، ومظاريف الأسئلة، ومدى وضوح الورقة الامتحانية، وكفاية عدد الملاحظين، ومراقبي الأدوار، وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة.