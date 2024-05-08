انتظام سير امتحانات الصف الأول الثانوي بالمعاهد الأزهرية في مطروح (صور)

أعلن الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، عدم وجود شكاوى من امتحانات الصف الأول الثانوي في مادتي الصرف والإنشاء على مستوى جميع المعاهد الأزهرية في مراكز ومدن محافظة مطروح.

وتفقد رئيس منطقة مطروح الأزهرية، اليوم، سير العمل بـ امتحانات الأزهر، يرافقه الشيخ عطية سالم، مدير عام العلوم الدينية والعربية للمنطقة، وذلك ببعض لجان معاهد إدارة مطروح التعليمية الأزهرية، للاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات.

توفير الجو المناسب لأداء الامتحان

ووجَّه رئيس المنطقة الأزهرية بمطروح خلال جولته، بتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات، مشددًا على ضرورة فرض الانضباط.

بروفة لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

وأشار إلى أن امتحانات الصف الأول الثانوي تُعد بمثابة بروفة لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية؛ لذا يجب أن تسير على أكمل وجه دون أي خلل.

جدير بالذكر أن طلاب الصف الأول الثانوي للقسمين العلمي والأدبي، يؤدون اليوم الامتحان في مادتي «الصرف والإنشاء»، والصف الثاني الثانوي للقسمين العلمي والأدبي في مواد «الصرف والإنشاء والمواطنة»، وذلك بحسب ما جاء بجدول الامتحانات الوارد من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.