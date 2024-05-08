3 جرائم لا يمكن الإبلاغ عنها بعد مرور 3 شهور على حدوثها.. منها السب والقذف

هناك العديد من الجرائم التي ترتكب يجب أن يُبلغ عنها خلال مدة معينة حتى لا يسقط الحق في المطالبة بعقوبة مرتكبها، ونشرح لكم في سطور بعض هذه الجرائم لتنفادي انقضاء المدة المحددة للإبلاغ عن الجريمة.

جريمة السب والقذف

قال المحامي محمد سلامة عبد الشهيد، إن هناك بعض الجرائم التي يجب على المجني عليه التبليغ بها خلال 90 يوماً من تاريخ ارتكابها وإلا سقط حقه في المطالبة بها وأول هذه الجرائم هي السب والقذف، التي يقوم فيها شخص بسب آخر سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر رسائل نصية على الهاتف أو عبر مكالمة تليفونية.

جريمة الزنا

وأضاف عبد الشهيد في تصريحات لـ«الوطن»، أن جريمة الزنا سواء ارتكبها الزوج أو الزوجة إذا مر على الواقعة 90 يوماً لا يحق لأي منهما إقامة دعوى زنا، علماً بأن قانون العقوبات عاقب الزوج بـ6 شهور حبس في حالة ثبوت الزنا عليه، والزوجة لمدة عامين إذا ثبت أنها زنت.

جريمة إتلاف الأموال

وأشار إلى أن الجريمة الثالثة هي إتلاف مال الغير، والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 6 سنوات.