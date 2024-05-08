هدوء تام في أول أيام امتحانات النقل بالغربية

صرح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بأنه جرى اليوم انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالغربية للعام الدراسي 2023 - 2024، وسط جو من الهدوء ودون أي معوقات.

توفير الجو الملائم داخل اللجان

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم توجيه مديري عموم الإدارات التعليمية بالمرور على جميع اللجان، ومراعاة توفير الجو الملائم داخل اللجان والتأكد من نظافة الفصول والمقاعد ومراعاة التباعد واستغلال كافة الفراغات داخل كل مدرسة، بحيث لا يتجاوز عدد كل لجنة عن 22 طالبا، مع توفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، وإزالة أي معوقات داخل كل اللجان، والتأكد من إعلان الجداول في أماكن ظاهرة للطلاب، وكشوف المناداة لكل لجنة، وبيان باللجان والأدوار في كل مدرسة.

كما أكد أنه جرى التشديد على منع حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان الامتحانية سواء مع المراقبين أو الطلاب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات وفقا للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات في هذا الشأن.

تفاصيل امتحانات صفوف النقل اليوم

الجدير بالذكر أن الصفوف الرابع والخامس والسادس بالمرحلة الابتدائية بدأت اليوم امتحانات مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية، أما الصف الأول والثاني الإعدادي، أدى الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، فيما أدى طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي المهني، امتحان مادتي اللغة العربية والخط العربي.