جبالي: البرلمان متلزم بضمان إتاحة الفرصة للتعبير عن جميع الآراء تحت القبة

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التزام البرلمان بضمان إتاحة الفرصة للتعبير عن جميع الآراء خلال جلساته، وذلك في إطار سعي المجلس لتعزيز الممارسات الديمقراطية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة حنفي جبالي، لمناقشة تقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانـة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022-2023، حيث اعترض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على ما قاله النائب إيهاب منصور خلال كلمته في الجلسة العامة، حيث اتهم منصور الحكومة بإخفاء المعلومات والمستندات.

وأوضح جبالي أنّ ردّ الوزير معيط كان كافيا لتوضيح موقف الحكومة، مؤكّدا أهمية إتاحة الفرصة للتعبير عن وجهات النظر، بما في ذلك المخالفة لوجهة نظر الحكومة.

ونصح رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالحديث عبر منظومة الصوت في مقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية.

وأوضح جبالي أنّ منظومة الصوت بالمجلس الجديد حساسة جدًا ومختلفة تمامًا عما هو موجود في المجلس القديم، ناصحًا بترك مسافة مناسبة بين العضو ومكبر الصوت وذلك حتى يخرج الصوت بطريقة مثالية، مضيفًا أنَّ ذلك سيحدث بالتجربة.

وطالب الجميع بعدم لمس مكبر الصوت أو الاقتراب منه، داعيا الأعضاء إلى عدم رفع الأيدي، مشددًا على أنّ الجميع يعلم أن هناك قواعد وشروط لطلب الكلمة ولا داع لرفع الأيدي لطلب الكلمة.