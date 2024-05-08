تدشين المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين.. اعرف موعد التقديم وقيمة الجوائز

تُطلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مسابقة وطنية لشباب المبتكرين تحت رعاية كل من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والتقديم مفتوح حتى 6 يونيو المقبل.

تهدف المسابقة إلى اكتشاف المواهب الإبداعية لدى الطلاب من مختلف المراحل التعليمية، وتطوير مهارات التفكير الابتكاري وريادة الأعمال لدى الشباب، وتمكينهم من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع واقعية قابلة للتطبيق، وغرس ثقافة الابتكار بين الطلاب، وتعريف الطلاب بمفاهيم الملكية الفكرية وأهميتها في حماية ابتكاراتهم، وتقديم الدعم والتوجيه اللازمين للمبتكرين من خلال نخبة من الخبراء المتخصصين، واحتضان ودعم الفرق التي تضم طلابًا مبتكرين، واختيار الطلاب الأكثر تميزًا من خلال مسابقة نهائية تُقام في ختام البرنامج، وتكريم أفضل المبتكرين، بما يسهم في نشر ثقافة التميز والابتكار.

شروط الالتحاق بالمسابقة

أن يكون جميع أعضاء الفريق طلابًا مصريين.

أن يكون الطلاب مقيدين رسميًا في إحدى المدارس المصرية في المرحلة الإعدادية أو الثانوية (باستثناء السنة النهائية من المرحلة الثانوية).

أن يتكون الفريق من 2 إلى 4 طلاب.

موافقة إدارة المدرسة على مشاركة الطلاب في المسابقة.

مجالات المسابقة

الطاقة (الطاقة الفيزيائية، الطاقة الكيميائية).

البيئة (الهندسة البيئية، البيئة وعلوم الأرض).

الروبوتات والآلات الذكية.

الأنظمة البرمجية (هندسة البرمجيات، الأنظمة المدمجة).

الذكاء الاصطناعي.

الجوائز

المركز الأول: 50 ألف جنيه.

المركز الثاني: 30 ألف جنيه.

المركز الثالث: 20 ألف جنيه.

وتُمنح هذه الجوائز على مستوى كل مجال من مجالات المسابقة الخمسة.