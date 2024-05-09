ينتج 6 أطنان يوميا.. خط حفظ وتجميد الاستاكوزا بقفط يوفر 720 فرصة عمل

على مساحة 570 فدانا، تقع المنطقة الصناعية بمركز قفط بمحافظة قنا، تضم العشرات من المصانع التي حصلت على تسهيلات كبرى لبدء النشاط، كان آخرها مصنع سماد قنا، الذي جرى افتتاحه في مارس الماضي، باستثمارات بلغت 15 مليون جنيه، وفقا لما أوضحه فيديو بثه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على الصفحة الرسمية بـ«فيسبوك».

الأرض تخصيص مجاني

أوضح أيمن صالح رئيس مجلس إدارة مصنع سماد قنا، أنه وفقا لتوجيهات المحافظة، يتم تشجيع المستثمرين، لافتا إلى أن تلك الأرض تم استلامها تخصيص مجاني، كمساعدة من الدولة، وتوجيهات الرئيس واهتمامه بالرقعة الزراعية، شجعنا أكثر لزيادة فرص الاستثمار، وتم مساعدتنا في الترخيص.