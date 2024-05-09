ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول الآيس كوفي يوميا؟.. احذر هذا الأمر

انتشرت «القهوة الباردة» أو «الآيس كوفي» بين عشاق القهوة ومحبي المشروبات المنشطة بكثرة، خاصة مع حلول فصل الصيف، وبات البحث عن أفضل طريقة لتحضيرها وإضافة النكهات المميزة إليها، هواية جديدة يتنافس فيها الكثيرون، في حين تُركز معظم الدراسات، حول فوائد القهوة الساخنة، تشير بعض الأدلة إلى أن القهوة المثلجة قد تقدم فوائد صحية مشابهة، لكن كما هو الحال مع أي مشروب، قد تنطوي القهوة المثلجة، على بعض السلبيات التي تسبب بعض الأضرار.

أضرار الآيس كوفي

ورغم مذاقه اللذيذ وكثرة تناوله في الصيف، بهدف الترطيب في الأجواء الحارة، إلا أنّه مثل بقية المشروبات يحتوي على نسبة عالية من الكافيين، يؤدي الإسراف في تناوله إلى التأثير على القيمة الغذائية خاصة الحديد والكالسيوم، بحسب الدكتور سيد حماد، استشاري التغذية العلاجية، بالإضافة إلى زيادة إدرار على البول، وما يُسببه من آثار تنبيهية على الجسم بسبب نسبة الكافيين، تجعل الشخص مستيقظًا لساعات طويلة.

أضاف «حماد» في حديثه لـ«الوطن»، أنّه يفضل تناول الآيس كوفي باعتدال، مع الالتزام بتناول الكمية المسموحة في اليوم، لعدم الإفراط في الكافيين، مع مراعاة تناول هذه المشروبات عن أوقات الوجبات، حفاظا على القيمة الغذائية، والحرص على تحضيره في ظروف تمنع النمو البكتيري، خاصة أنّه يجري تحضيره بمكونات باردة: «لازم نتأكد من الخامات المستخدمة ومراعاة السلامة الغذائية، يعني نغلي اللبن كويس قبلها ومنسيبوش فترة طويلة في درجات حرارة تساعد على نمو البكتيريا».

تحذير من الإفراط في تناول الآيس كوفي

نظرًا لأنّ الإفراط في المشروبات المُثلجة قد يؤدي إلى إدرار البول، ينصح استشاري التغذية العلاجية بعدم الإفراط في تناوله يوميًا، لكن إذ كان المشروب باردًا، يمكن تناوله لكن باعتدال، وبالكمية المسموحة، خاصة عند ارتفاع درجات الحرارة، بما يتراوح بين كوب إلى كوبين على فترات متباعدة.