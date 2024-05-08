تقلبات حادة ورياح خماسينية غدا.. نصائح مهمة لتفادي الآثار الناتجة عنها

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من عدة تقلبات جوية تصيب البلاد غدا الخميس، أهمها ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتقارب الـ40 درجة مئوية على بعض المناطق، ونشاط الرياح الخماسينية المثيرة للرمال والأتربة التي يصحبها أتربة عالقة، ثم ارتفاع أمواج البحر بنسبة تصل إلى 3 أمتار.

تفاصيل حالة الطقس غدا

وبينت «الأرصاد» في بيان لها، أنه من المتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، ينتج عنها تدهور في الرؤية الأفقية على أقصى غرب البلاد خلال فترات متقطعة، وتصل سرعة الرياح إلى 60 كيلو متر على الساعة.

وتنتشر كذلك الأتربة العالقة نهارا على مناطق من جنوب الصعيد، وقد تضطرب حركة الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط، لترتفع الأمواج بنسبة تصل إلى 3 أمتار.

نصائح في ظل تكاثر الرياح

وفي ظل تلك الأجواء غير المستقرة، يجب تفادي الخروج من المنزل قدر الإمكان إلا للضرورة، وفقًا للدكتور أمجد الحداد، عضو جمعية المصرية للحساسية والمناعة، وهناك مجموعة من النصائح كالتالي:

- تجنب الخروج من المنزل أثناء انتشار رياح الخماسين، خاصة لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض التنفسية.

- ارتداء ملابس واقية إذا اضطررت للخروج، مثل الكمامة والنظارات الشمسية والقبعات.

- كثرة تناول الماء، لتفادي الجفاف والحفاظ على ترطيب جسدك.

- تجنب القيادة أثناء عاصفة الخماسين، خاصة على الطرق السريعة المفتوحة.

- إغلاق المنافذ لمنع تدفق الغبار إلى المنزل.

وأما حالة الطقس المتوقعة غدا، فأوضحت هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهـارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليـالًا وفى الصباح الباكـر على أغلب الأنحاء، وتوكن درجات الحرارة العظمى غدا على القاهرة والوجه البحري 36 درجة.