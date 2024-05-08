ماجد عبدالفتاح: الوضع بغزة كارثي.. ووحدة الصف العربي الحالية لا مثيل لها

أكد السفير ماجد عبد الفتاح مندوب جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، أن هناك جهود كبيرة في سبيل حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، في ظل التعاطف الدولي والعالمي، مشددًا على أن وحدة الصف العربي الحالي لا مثيل لها، منذ بدء عمله في الأمم المتحدة.

أمريكا بدأت تشعر بالعزلة

أوضح «عبدالفتاح»، خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم»، على قناة «ON»، أن السعي لحصول فلسطين على عضوية كاملة في الامم المتحدة مستمر، ويتم مطالبة مجلس الأمن في إعادة النظر بالفيتو الأمريكي، والبحث مرة أخرى، وتقديم تقرير آخر، متابعًا: «على أمريكا إعادة النظر، خاصة أن حلفاء الولايات المتحدة سيصوتون لهذا القرار.. أمريكا بدأت تشعر بالعزلة، وهناك تغير جذري في تعاملاتها».

المقابر الجماعية شهدت «دفن أحياء»

أضاف السفير ماجد عبد الفتاح، أن الوضع في رفح كارثي ومؤلم، والمجاعة انتشرت في شمال وجنوب غزة، مشيرًا إلى أنه تم اكتشاف العديد من المقابر الجماعية، وبعض الناس «دفنوا أحياء».

وأوضح أن الجانب الأمريكي لديه إصرار أن يكون أي توصل لأي اتفاق خارج الأمم المتحدة، ولا يريد أي دور للأمم المتحدة إطلاقًا، مؤكدًا أن هناك قصف متتالي لمنطقة رفح الفلسطينية وضواحيها، ونتيجة غلق المعابر والقصور الشديد في دخول المساعدات الإنسانية، متابعًا: «نسعى من خلال الدبلوماسية، تسليط الضوء على تدهور الأوضاع نتيجة القصف وغلق المعابر».