عروسان يضعان 15 شرطا لحضور المعازيم.. «رأيكم غير مهم»

تقاليع عديدة تشهدها حفلات الزفاف المختلفة حول العالم على مدار السنوات الماضية، إلا أن عروسين في المملكة المتحدة، أصبحا حديث العالم خلال الساعات الماضية، بعدما وضعا شروطا تعجيزية للمعازيم من أجل حضور حفل زفافهما.

أثارت قائمة تضم 15 قاعدة غريبة لضيوف حفل زفاف في بريطانيا، جدلا واسعا، وهو ما نقلته صحيفة ميرور الإنجليزية نقلا عن Reddit، بعد أن طلب العروسان سينج وبريتشا من أصدقائهما طلبات غريبة، بينها ضبط النفس وعدم الجلوس خلال الحفل.

قواعد غريبة في حفل زفاف بريطاني.. ماذا طلب العروسين؟

وتستعرض الوطن في السطور التالية الـ15 قاعدة الغريبة التي وضعها العروسان شرطا لحضور حفل زفافهما:

1- هذا حفل زفافنا وليس حفلك الخاص

2- لا تتواجد في طريق مصور حفل الزفاف

3- الملابس تكون باللونين الأسود والذهبي، ليس أحمر أو أخضر أو أزرق، وبالتأكيد ليس أبيض

4- ما دمت لم تضع أموالا في حفل الزفاف، يجب أن تعلم أن رأيك ليس له أهمية.

5- لا تغير مكان الكراسي

6- تحكم فيما تشربه

7 - ليس مسموح بتقديم عروض زواج خلال الحفل

8 - إذا لم تعجبك الموسيقى، ببساطة يمكنك العودة إلى منزلك، هذا احتفال وليس جنازة

9- سيكون الحفل على طريقة التسعينات

10 - تحديد علامة تصنيف معينة عند مشاركة لقطات مصورة من اليوم عبر وسائل التواصل الإجتماعي

11 - لا تجلس طوال الحفل

12 - ممنوع تناول المشروبات خارج القاعة، إذا حدث ذلك سيتم طردك

13 - ارجع مرة أخرى إلى القاعدة الأولى

14 - العريس والعروس يقولوا ما يشائون

15 - كونوا مستعدين

ردود الفعل على شروط العروسان التعجيزية

أثارت شروط العروسان التعجيزية استياء الكثيرين، بينما سخر البعض الآخر منها على مواقع التواصل الإجتماعي، بحسب التقرير، حيث كتب أحد المتابعين: «إذا رأيت مثل هذه الرسالة فلن أذهب إلى حفل الزفاف ببساطة»، بينما علق آخر: «من الواضح أنهما ليسا ناضجين تمام للزواج من الأساس».