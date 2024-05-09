إزالة 100 تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات، التي تشرف عليها اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

إزالة تعديات بالبناء المخالف

وكشف بيان صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام المحافظة، اليوم، عن مناقشة محافظ بني سويف للتقرير الذي أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى إجمالي ما تم إزالته، وصل إلى 102 حالة تعد، عبارة عن 55 حالة على مساحة 4 أفدنة و18 قيراطا، و47 حالة واحدة على مساحة 5524، وذلك منذ بدء المرحلة الثالثة في في 20 أبريل 2024 وحتى الثلاثاء 7 مايو الشهر الجاري.

إزالة التعديات على 3 مراحل

يُذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل، وبدأت المرحلة الأولى في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير الماضي، تم خلالها إزالة 240 تعديا، أعقبها المرحلة الثانية من 24 فبراير إلى 15 مارس الماضي، تم خلالها إزالة 222 حالة، واختتمت بالمرحلة الثالثة 9 مايو الجاري.