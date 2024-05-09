تعنت نتنياهو يدفع العلاقات الأمريكية الإسرائيلية نحو طريق الخلافات (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا بعنوان «خلافات أمريكية إسرائيلية تطفو على السطح».

وذكر التقرير: «مع إصرار الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو على المضي قدما باقتحام مدينة رفح الفلسطينية، بدأت الخلافات الأمريكية الإسرائيلية تطفو على السطح، وآخر مظاهر الخلافات تأكيد الرئيس جو بايدن أنّ إسرائيل لن تحصل على دعم أمريكي إذا دخلت المناطق السكنية في رفح الفلسطينية».

وتابع التقرير: «تصريحات بايدن لشبكة سي إن إن أحدثت ضجة كبيرة في الداخل الإسرائيلي، حيث وصفتها وسائل الإعلام بأنّها زلزال قوي للعلاقات بين البلدين، خاصة مع تهديده بعدم تسليم إسرائيل بعض أنواع الأسلحة، خاصة القنابل والقذائف المدفعية، في حال شنت تل أبيب هجوما بريا واسع النطاق على مدينة رفح الفلسطينية».

وأكمل التقرير: «تزامنت هذه التصريحات مع اتخاذ واشنطن قرار بتعليق شحنة أسلحة أمريكية إلى إسرائيل تضم نحو 1800 قنبلة ثقيلة، يصل وزن الواحدة منها نحو 2000 رطل، إضافة إلى 1700 قنبلة أخرى تزن 500 رطل وغيرها».