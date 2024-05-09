محافظ أسيوط: توريد 78 ألف طن قمح منذ بداية موسم الحصاد

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، توريد 77 ألفا و946 طن قمح لـ28 شونة وصومعة ومركز تجميع بمختلف قرى ومراكز المحافظة، نتيجة حصاد 127 ألفا و765 فدان قمح من إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح بالمحافظة هذا العام، والتي تبلغ 174 ألفا و757 فدانا، وذلك منذ بدء موسم توريد المحصول.

تقديم تسهيلات للمزارعين

ولفت محافظ أسيوط إلى استمرار تقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم أثناء عملية توريد القمح وصرف مستحقات المزارعين خلال مدة أقصاها 48 ساعة، وذلك حسب نسبة النقاوة وأسعار التوريد 2000 جنيه لأردب القمح درجة 23.5، و1950جنيها لأردب القمح 23 درجة، و1900جنيه لأردب القمح درجة 22.4.

توزيع توريدات القمح

فيما أوضح المهندس محمود صبحي وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أنه تم توريد 15529 طنا و945 كيلو بشون البنك الزراعي المصري، و32209 أطنان و655 كيلو للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، بالإضافة إلى 20029 طنا و544 كيلو للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر مركز أبنوب، و4982 طنا و820 كيلو بشركة الوحدة لطحن الغلال، و5194 طنا و320 كيلو لـ«إنتاج التقاوي - شركات منتجة»، ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن 77946 طنا و284 كيلو.