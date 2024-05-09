بدء مراسم توقيع اتفاق بين مصر والأردن في مجال الإعلام

بدأت اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في توقيع عدد من الاتفاقيات الجديدة، ضمن العمل على تعزيز علاقات التعاون الثنائي في الملفات ذات الأولوية للبلدين، ومنها مراسم توقيع في مجال الإعلام بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهيئة الإعلام في الأردن.

مواصلة العمل

وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة العمل من أجل تنمية العلاقات الثنائية بين مصر والأردن، والتنسيق القائم بين الجانبين على كل المستويات.