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بدء مراسم توقيع اتفاق بين مصر والأردن في مجال الإعلام

كتب:

أسماء زايد
01:27 م | الخميس 09 مايو 2024
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

بدأت اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في توقيع عدد من الاتفاقيات الجديدة، ضمن العمل على تعزيز علاقات التعاون الثنائي في الملفات ذات الأولوية للبلدين، ومنها مراسم توقيع في مجال الإعلام بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهيئة الإعلام في الأردن.

مواصلة العمل

وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة العمل من أجل تنمية العلاقات الثنائية بين مصر والأردن، والتنسيق القائم بين الجانبين على كل المستويات.

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